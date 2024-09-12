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Комбаров верит в Осинькина

12 Сентября 2024 • 14:08 Комментировать
Рубин
...
Крылья Советов
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13.09 20:15

Экс-игрок «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился комментарием о работе Игоря Осинькина на посту главного тренера самарцев.

Специалист заявил, что следит за работой Осинькина в Самаре и даже ездил к нему на стажировку.

«Когда команда проигрывает, всегда говорят, что нужно убирать тренера. Вопрос: кого ставить? Я верю, что Осинькин соберет эту команду, и верю, что у «Крыльев» будут хорошие показатели», — приводит слова Комбарова «Чемпионат».

После семи туров «Крылья Советов» занимают четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 14 очков.

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