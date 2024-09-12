Два футболиста из России вошли в топ-100 лучших тинэйджеров в мире

Специалисты из CIES Football Observatory составили рейтинг из 100 лучших футболистов в мире в возрастной категории до 20 лет. Эксперты высчитали рейтинг каждого игрока с точки зрения их относительного уровня опыта.

Первую позицию занял Ламин Ямаль из «Барселоны». Специалисты высчитали, что испанец в 2,75 раза превосходит по опыту средний показатель игроков того же возраста. Вторым идёт ещё один представитель «Барселоны» Пау Кубарси (2,42), а тройку замкнули Эндрик из «Реала» (2,40) и Уоррен Заир-Эмери из «ПСЖ» (2,40).

В топ-100 попали два игрока из России – Сергея Пиняев (60-е место, показатель – 1,74) и Алексей Батраков (67-е место, показатель – 1,73). Оба футболиста представляют «Локомотив».