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Зобнин высказался о ситуации Джикии

12 Сентября 2024 • 13:40 Комментировать

Хавбек «Спартака» Роман Зобнин высказался о будущем экс-футболиста московской команды Георгия Джикии. Как известно, по завершению сезона 2023/2024 «красно-белые» решили не продлевать контракт с футболистом.

«Думаю, Джикия найдёт клуб. Время для этого ещё есть. Георгий просто ищет лучший вариант для себя. Джика – качественный футболист, в недавнем прошлом игрок сборной. Не думаю, что у него нет предложений», - цитирует Зобнина Sport24.

Ранее о возможном подписании контракта с Джикией говорили в махачкалинском «Динамо». Президент клуба Гаджи Гаджиев сообщал, что Джикия подпишет контракт, если не найдёт для себя лучшей команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Зобнин Георгий Джикия ещё теги
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