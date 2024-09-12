Зобнин высказался о ситуации Джикии

Хавбек «Спартака» Роман Зобнин высказался о будущем экс-футболиста московской команды Георгия Джикии. Как известно, по завершению сезона 2023/2024 «красно-белые» решили не продлевать контракт с футболистом.

«Думаю, Джикия найдёт клуб. Время для этого ещё есть. Георгий просто ищет лучший вариант для себя. Джика – качественный футболист, в недавнем прошлом игрок сборной. Не думаю, что у него нет предложений», - цитирует Зобнина Sport24.

Ранее о возможном подписании контракта с Джикией говорили в махачкалинском «Динамо». Президент клуба Гаджи Гаджиев сообщал, что Джикия подпишет контракт, если не найдёт для себя лучшей команды.