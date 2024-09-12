Булыкин оценил переход Дзюбы в «Акрон»

«Это хороший вариант и для Артёма, и для «Акрона». Дзюба принесёт много пользы, начиная от передачи опыта и мастерства молодёжи, заканчивая разными традициями. Вижу только положительные моменты», - приводит слова Булыкина «Чемпионат».