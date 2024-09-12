Булыкин оценил переход Дзюбы в «Акрон»

Экс-нападающий сборной России и столичного «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о потенциальном трансфере 36-летнего центрфорварда Артёма Дзюбы в тольяттинский «Акрон».
«Это хороший вариант и для Артёма, и для «Акрона». Дзюба принесёт много пользы, начиная от передачи опыта и мастерства молодёжи, заканчивая разными традициями. Вижу только положительные моменты», - приводит слова Булыкина «Чемпионат».
Напомним, что последним клубом Дзюбы был московский «Локомотив». Опытный форвард покинул команду в связи с истечением срока действия трудового соглашения.
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