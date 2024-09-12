Семак объяснил показатели защитника ЦСКА Дивеева

В субботу «Зенит» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против ЦСКА. Рулевой питерской команды Сергей Семак дал комментарий по поводу показателей игрока «армейцев» Игоря Дивеева. В девяти матчах сезона 2024/2025 центральный защитник забил уже пять голов. У Семака спросили, почему, на его взгляд, Дивеев так часто поражает ворота соперников.

«Стандартные положения. Игорь хорошо чувствует момент в штрафной площади, не только при игре головой, но и при игре ногами. Знает, когда ворваться в какую зону, то есть чувствует хорошо ситуацию. Плюс, естественно, хорошие передачи», - слова Семака приведены на сайте «Зенита».

ЦСКА и «Зенит» пересекутся на футбольном поле в субботу, 14 сентября. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 16:30 по московскому времени.