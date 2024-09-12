Семак оценил игру ЦСКА при Николиче

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре московского ЦСКА под руководством Марко Николича.
«ЦСКА очень хорошо играет, особенно в последнее время, они набрали хороший ход, поэтому нас ждёт интересный матч. Как и любая другая выездная встреча - это всегда сложно. Посмотрим», - приводит слова главного тренера пресс-служба петербургского клуба.
Матч ЦСКА против «Зенита» состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в субботу, 14 сентября. Начало встречи запланировано в 16:30 по московскому времени. Перед этой игрой хозяева занимают пятое место в таблице, а гости находятся на первой строчке.
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