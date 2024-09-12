Семак оценил игру ЦСКА при Николиче

«ЦСКА очень хорошо играет, особенно в последнее время, они набрали хороший ход, поэтому нас ждёт интересный матч. Как и любая другая выездная встреча - это всегда сложно. Посмотрим», - приводит слова главного тренера пресс-служба петербургского клуба.