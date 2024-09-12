Семак назвал трёх игроков, которые не сыграют за «Зенит» против ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по поводу кадровой ситуации в команде. В настоящий момент питерцы готовятся к гостевому матчу Российской премьер-лиги против ЦСКА.

«Здесь у нас изменений практически нет. Родригао и Глушенков продолжают восстановление, Волкова потеряли надолго. Вот три игрока, которые не помогут нам», - слова Семака приводятся на сайте «Зенита».

Стоит сказать, что Сергей Волков на недавней тренировке получил серьёзную травму колена. Вернуться в строй защитник сможет только весной.

Матч восьмого тура Премьер-лиги между ЦСКА и «Зенитом» стартует в субботу, 14 сентября, в 16:30 по московскому времени.