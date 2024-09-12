Ефимова - о Джикии: «Печально, когда кто-то из легенд уходит»

Известная российская пловчиха Юлия Ефимова в разговоре с представителями СМИ высказалась о бывшем защитнике и капитане московского «Спартака» Георгии Джикии.

«Всегда все скучают по легендам. Печально, когда кто-то уходит из таких легенд. Но это спорт. «Спартак» - большая команда, найдет своих героев», - передает слова Ефимовой «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Джикия защищал цвета московской команды с 2017 по 2024 год. Он покинул команду по истечении срока трудового соглашения. В настоящий момент Георгий является свободным агентом.

В текущем сезоне РПЛ «Спартак» занимает четвертое место.