Дмитрий Комбаров поставил цель стать тренером «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Комбаров имеет цель стать рулевым основной команды «красно-белых». В настоящий момент 37-летний специалист тренирует в «Спартаке» вторую команду, выступающую в третьем по рангу дивизионе.

«Кончено, у меня есть мечта и цель стать главным тренером «Спартака», но сейчас есть куда расти и чему учиться. Я работаю на том месте, где нахожусь сейчас и отдаюсь полностью делу», - цитирует Комбарова Sport24.

Минувшим летом главным тренером «Спартака» стал Деян Станкович. После семи туров «красно-белые» располагаются на четвёртой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» «Спартак» отстаёт на три очка.