Тренер «Локомотива»: «Гилерме поможет любой команде РПЛ»

Тренер голкиперов московского «Локомотива» Заур Хапов высказался относительно шансов экс-вратаря «железнодорожников» Гилерме найти новую команду в чемпионате России.
«Гилерме - топ. Я серьезно, он в очень хорошей форме. Надеюсь, что до конца трансферного окна он найдет клуб. Гилерме поможет любой команде РПЛ, он в отличном состоянии», - передает слова Хапова «РБ Спорт».
Напомним, что Гилерме покинул «железнодорожников» летом текущего года. У вратаря истек срок действия трудового соглашения с московским клубом. Голкипер защищал цвета столичного «Локомотива» с 2007 года.
Бан пользователя