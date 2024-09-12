Хлусевич высказался о возвращении Промеса в футбол

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич в разговоре с журналистами прокомментировал возвращение нидерландского форварда Квинси Промеса в футбол.

«Я рад, что у Квинси все налаживается и надеюсь, что он вернется в «Спартак». Верю ли в это? Почему нет? Все возможно», - передает слова Хлусевича «Спорт-Экспресс».

Ранее было объявлено, что Промес перешел в клуб «Дубай Юнайтед». 32-летний нидерландец заключил трудовое соглашение до лета следующего года.

Квинси долгое время выступал за «Спартак». Нападающий принял участие в 235 поединках «народной команды». На счету Промеса 114 голов и 59 результативных передач.