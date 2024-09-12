Пловчиха Ефимова назвала необычную работу, которую хотела бы получить в «Спартаке»

Известная пловчиха Юлия Ефимова является болельщицей «Спартака». Спортсменка высказалась по поводу своих слов о том, что «красно-белые» всегда побеждают, когда она присутствует на стадионе.

«Не всегда. Но чаще всего – да. Хотела бы, чтобы у меня была такая работа – ходить на все матчи «Спартака». Как команда в этом сезоне? Пока непонятно. Интересно, что будет дальше», - цитирует Ефимову «Спорт-Экспресс».

После семи сыгранных туров «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Ближайший матч команда Деяна Станковича проведёт в воскресенье, 15 сентября, - против махачкалинского «Динамо» на выезде.