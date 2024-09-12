Борзаковский: «Спартак» обязательно выиграет чемпионат России»

Олимпийский чемпион по легкой атлетике Юрий Борзаковский поделился мнением о шансах московского «Спартака» побороться за чемпионский титул.

«Спартак» при Станковиче в полном порядке. Уверен, что «Спартак» обязательно выиграет чемпионат России. «Зенит» можно обойти, а почему нет? «Спартак» сейчас силен», - передает слова Борзаковского Metaratings.ru.

Станкович занял пост главного тренера «Спартака» минувшим летом. После семи туров Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 14 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице. Москвичи отстают от петербургского «Зенита» на три очка.