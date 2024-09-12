Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о переходе Артёма Дзюбы в «Акрон».

«У Дзюбы выход какой-то был что-ли? Нет, конечно, это единственный шанс, он за него зацепился.

Что касается вообще «Акрона», я думаю, Дзюба мог бы помочь, если бы был в форме. Но поскольку он не готов к сезону, а он наверняка не готов к сезону, мне кажется, вряд ли он поможет. Этот выбор, на мой взгляд, не очень хорош. Может быть, они надеются, что он в раздевалке будет как-то с молодёжью работать и влиять. Но то, что он функционально к играм в Премьер-лиге не готов, думаю, это очевидно», - сказал Наумов.

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