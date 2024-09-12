Губерниев призвал Дзюбу извиниться перед трансфером в клуб РПЛ

Форвард Артём Дзюба может оказаться в «Акроне». Появилась информация о том, что опытный игрок уже проходит обследование перед заключением трудового соглашения с клубом из Тольятти. Комментарий по поводу Дзюбы дал авторитетный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев.

«Отличная новость! Жду, что Дзюба пересядет со своей роскошной иномарки на «Ладу». Артём, прежде чем приступить к своей блестящей карьере в «Акроне», должен извиниться перед всеми прекрасными дамами планеты Земля!» - цитирует Губерниева Metaratings.

Стоит сказать, что недавно Артём Дзюба попал в скандал на матче любительского уровня. Экс-форвард «Локомотива» тогда назвал футболистов «Амкала» «девочками». Именно за эти слова Дзюба должен извиниться, считает Губерниев.