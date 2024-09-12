Ефимова - о Соболеве: «Спартак» обойдётся без таких людей»

Российская пловчиха Юлия Ефимова прокомментировала трансфер центрфорварда Александра Соболева из московского «Спартака» в петербургский «Зенит».
«Это было громко. Очень громко! Думаю, «Спартак» обойдется без таких людей. Соболеву желаю успехов в карьере. Это нормально для любого игрового вида спорта. У «Спартака» все будет хорошо», - передает слова спортсменки «Спорт-Экспресс».
О переходе 27-летнего нападающего в стан «сине-бело-голубых» было объявлено в конце августа. Соболев подписал трехлетний трудовой договор с возможностью пролонгации на один сезон.
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