Ефимова - о Соболеве: «Спартак» обойдётся без таких людей»

«Это было громко. Очень громко! Думаю, «Спартак» обойдется без таких людей. Соболеву желаю успехов в карьере. Это нормально для любого игрового вида спорта. У «Спартака» все будет хорошо», - передает слова спортсменки «Спорт-Экспресс».