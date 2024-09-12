Смородская прокомментировала вероятный трансфер Дзюбы

Нападающий Артём Дзюба в ближайшее время должен подписать контракт с «Акроном». Комментарий на этот счёт дала Ольга Смородская, которая в своё время занимала пост президента в «Локомотиве». Она считает, что Дзюба поможет клубу из Тольятти в топ-дивизионе.

«Здорово, что Артём возвращается в РПЛ! Значит, он ещё поиграет в футбол, поборется. Думаю, такой футболист, как Дзюба, поможет «Акрону» сохранить прописку в РПЛ», - цитирует Смородскую Metaratings.

Смородская предположила, что Дзюба не забьёт много голов, но поразит ворота команд-соперниц какое-то количество раз.

На текущий момент «Акрон» располагается на 14-й позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.