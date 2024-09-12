Геркус ответил, готов ли стать тренером

Экс-президент московского «Локомотива» Илья Геркус ответил на вопрос о том, видит ли себя в роли футбольного тренера.

«(Тренировать) клуб - точно нет. Детей, может быть, когда-нибудь в будущем», - передает слова Геркуса ODDS.ru.

Напомним, что Геркус трудился в «Локомотиве» с 2016 по 2018 год.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги «железнодорожники» занимают третье место после семи туров. На счету столичного коллектива 15 набранных баллов. В следующем матче чемпионата страны подопечные Михаила Галактионова на выезде встретятся с «Оренбургом». Игра пройдет 14 сентября.