«Локомотив» раскрыл игровой номер Монтеса

В четверг «Локомотив» объявил о пополнении в составе – команду усилил защитник Сесар Монтес. Вскоре после представления 27-летнего мексиканца «железнодорожники» раскрыли некоторые детали. Так, Монтес заключил с московским клубом контракт на пять сезонов – до июня 2029 года.

Отмечается, что за «Локомотив» Сесар Монтес будет играть под номером 23.

После семи сыгранных туров «Локомотив» располагается на третьей строчке Премьер-лиги с 15 очками. Лидирующий «Зенит», в свою очередь, имеет 18 зачётных баллов в своём кармане.

Ближайший матч «Локомотив» проведёт 14 сентября – против «Оренбурга».