«Акрон» отказался от Дзюбы в июне, но теперь передумал – журналист

Всё идёт к тому, что нападающий Артём Дзюба будет играть за «Акрон». Появилась информация о том, что 36-летний футболист уже проходит медицинское обследование для клуба из Тольятти.

Журналист Андрей Панков написал в своём телеграм-канале о том, что агенты предлагали кандидатуру Дзюбы «Акрону» ещё в начале лета. Теперь, перед закрытием трансферного окна в России, представители Тольятти передумали.

«Агенты предлагали Дзюбу «Акрону» ещё в начале июня. Тогда тольяттинцы отказались, сейчас согласились», - сообщается в телеграм-канале «Панк Инсайд».

Ближайший матч «Акрон» проведёт в воскресенье, 15 сентября, - против «Химок» на своём поле.