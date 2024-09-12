«Спартак» может отдать российского защитника в аренду

Защитник московского «Спартака» Юрий Коледин может продолжить карьеру в другом российском клубе.

Согласно информации журналистов Metaratings.ru, 19-летнего футболиста хочет арендовать столичное «Торпедо». В контракте не будет прописана опция выкупа, однако «автозаводцы» могут сделать предложение о полноценном переходе в зимнее трансферное окно.

Коледин – воспитанник футбольной академии «Зенита». Последнее время защитник выступал за вторую команду «Спартака». Юрий поучаствовал в 20 поединках, отметившись одним забитым мячом и десятью голевыми передачами.