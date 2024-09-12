Как и ожидалось, защитник Сесар Монтес перебрался в «Локомотив». Московский клуб опубликовал в социальных сетях ролик, представив 27-летнего мексиканского футболиста.

В «Локомотив» Монтес перебрался из «Альмерии», за которую выступал в течение одного года. Теперь мексиканец будет стараться хорошо проявить себя в Российской премьер-лиге.

Поле семи сыгранных туров «Локомотив» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда Михаила Галактионова отстаёт на два очка.

Ближайший матч «Локомотив» проведёт в субботу, 14 сентября, - против «Оренбурга» на выезде.