​Мостовой - о сборной Бразилии: «Ничего страшного, две игры выиграют и всё будет хорошо»

Бывший футболист московского «Спартака» и ряда европейских клубов, Александр Мостовой, поделился своим мнением о кризисе в сборной Бразилии, которая занимает лишь пятое место в своей южноамериканской отборочной большой группе. Мостовой считает, что бразильцы преодолеют кризис.

- Бывает такая ситуация, немного напоминает ситуацию с Аргентиной. Было такое, ещё Месси думал уходить из сборной или нет. Глядя на турнирную таблицу, ничего страшного, ну на пятом месте. Две игры выиграют и всё будет хорошо, - цитирует слова Мостового Vprognoze.ru.

Сборная Бразилии пять раз становилась чемпионом мира, в последний раз это случилось в 2002 году.