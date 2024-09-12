Кавазашвили – о Дзюбе в «Акроне»: «Играть-то он «умел», по такому возрасту сейчас будет трудно»

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на новость о том, что Артём Дзюба переходит в «Акрон».

«Я думаю, что он по своей натуре лидер. В футболе он лидер. Но главное, в другом, играть-то он «умел». Сейчас по такому возрасту ему будет трудно. Он всё время не может задержаться ни в одной команде, он всё время тянет на конфликт… Сможет ли он подчинить футболистов «Акрона» и командовать над ними? Если он был бы по характеру более отходчив, более мягок, было бы другое дело.

Есть люди, которые куда не придут весёлые, вокруг себя собирают людей, объединяют всех. А здесь Дзюба куда не придёт, обычно с конфликтом уходит. «Акрон» в сложной ситуации, команде нужно найти таких футболистов, которые могут вытащить, поэтому клуб цепляется за всё. На первых порах Дзюба будет полезен «Акрону», а потом он будет играть неполные два тайма. Он просто не выдержит», - сказал Кавазашвили.