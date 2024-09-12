Зобнин высказался о матче сборной России во Вьетнаме

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о недавнем товарищеском поединке между сборными Вьетнама и России.

«Мое мнение насчет поездки? У нас есть руководители, которые принимают решения. Я это оценивать не могу. Если они решили, что надо, значит, надо», - передает слова футболиста телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что товарищеская встреча сборных Вьетнама и России состоялась 5 сентября на стадионе в Ханое. Подопечные Валерия Карпина отпраздновали уверенную победу со счетом 3:0. На 7 сентября был запланирован поединок против Таиланда, но игру отменили из-за плохой погоды.