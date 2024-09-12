Аленичев прокомментировал трансфер Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Экс-наставник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о летнем трансфере форварда Александра Соболева в петербургский «Зенит».
«Читал новости, которые были по Соболеву. Хотелось, чтобы это просто закончилось. Такая ситуация плоха и для «Спартака», и для «Зенита», и Соболева. Наконец-то это закончилось», - передает слова Аленичева «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Соболев заключил с московским клубом трехлетнее трудовое соглашение, рассчитанное до лета 2027 года. В договоре прописан пункт о возможном продлении сотрудничества на один сезон.
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