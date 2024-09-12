Аленичев прокомментировал трансфер Соболева из «Спартака» в «Зенит»

«Читал новости, которые были по Соболеву. Хотелось, чтобы это просто закончилось. Такая ситуация плоха и для «Спартака», и для «Зенита», и Соболева. Наконец-то это закончилось», - передает слова Аленичева «Спорт-Экспресс».