В состав «Динамо» может вернуться важный игрок перед матчем со «Спартаком»

Нападающий московского «Динамо» Муми Нгамалё может вернуться на поле к поединку против столичного «Спартака». Об этом рассказал гендиректор «бело-голубых» Павел Пивоваров.

«Ожидаем возвращения Муми через тур», - передает слова руководителя «Р-Спорт».

Напомним, что форвард получил повреждение голеностопа по ходу поединка пятого тура Премьер-лиги против самарских «Крыльев Советов» (1:0). Ожидалось, что Нгамалё проведет в лазарете от четырех до шести недель.

Дерби «Динамо» и «Спартака» в рамках девятого тура Премьер-лиги состоится 22 сентября на стадионе «Лукойл Арена».