Дзюба нашёл новую команду в РПЛ

Нападающий Артём Дзюба наконец нашёл себе новую команду. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», 36-летний футболист станет игроком «Акрона». В настоящий момент Дзюба проходит для клуба из Тольятти медицинское обследование. Если проблем выявлено не будет, то опытный футболист заключит контракт до конца сезона 2024/2025.

Напомним, что Дзюба находился без клубной прописки несколько месяцев – по завершению прошлого сезона истёк срок его контракта с «Локомотивом».

«Акрон» после семи сыгранных туров располагается на 14-й позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.