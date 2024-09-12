«Рубин» хочет арендовать защитника «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте может продолжить карьеру в другом клубе Российской премьер-лиги.

Согласно информации журналистов «Спорт-Экспресса», в подписании 24-летнего парагвайского игрока заинтересован казанский «Рубин». Стороны могут оформить аренду Дуарте до конца нынешнего сезона.

Алексис присоединился к «красно-белым» в январе прошлого года. Трудовое соглашение защитника со «Спартаком» рассчитано до середины 2027-го. Эксперты портала Transfermarkt оценивают рыночную стоимость защитника в 3,5 миллиона евро. В прошлом сезоне он сыграл 33 поединка.