Сычёв рассказал, что думает об игре Батракова в «Локомотиве»

Экс-футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв поделился мнением об игре перспективного полузащитника «железнодорожников» Алексея Батракова в нынешнем сезоне.
«Меня очень радует форма Батракова. Если он будет показывать такой же зрелый уровень футбола, как сейчас, будет прогрессировать и пройдет проверку медными трубами, то у Леши все будет хорошо», - передает слова Сычёва Legalbet.
Батраков является воспитанником футбольной академии «Локомотива». В нынешнем сезоне 19-летний полузащитник провел девять поединков, в которых записал на свой счет три забитых мяча и пять голевых передач.
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