Агент футболиста ЦСКА: «Если найдём клуб, то он уйдёт»

Футбольный агент Алексей Сафонов, который представляет интересы голкипера московского ЦСКА Ильи Помазуна, рассказал о поиске нового клуба для игрока.
«То, что ЦСКА внес Илью в заявку, это обычная процедура, иначе бы он не смог играть. Но это не говорит о том, что мы перестали вести поиски клуба. Они идут постоянно. Если найдем клуб, то уйдет», - передает слова Сафонова «Спорт-Экспресс».
В минувшем сезоне 28-летний вратарь на правах аренды выступал за екатеринбургский «Урал». Помазун принял участие в 29 поединках чемпионата России, в которых пропустил 44 мяча. В шести встречах он отстоял на ноль.
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