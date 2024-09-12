Агент футболиста ЦСКА: «Если найдём клуб, то он уйдёт»

«То, что ЦСКА внес Илью в заявку, это обычная процедура, иначе бы он не смог играть. Но это не говорит о том, что мы перестали вести поиски клуба. Они идут постоянно. Если найдем клуб, то уйдет», - передает слова Сафонова «Спорт-Экспресс».