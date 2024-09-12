Виктор Мендес не перейдёт в «Оренбург»

Чилийский полузащитник Виктор Мендес не будет менять клуб, переговоры об его аренде со стороны «Оренбурга» сорвались, и Мендес останется в ЦСКА. Уточняется, что причиной стала недостаточно высокая, по мнению игрока, зарплата. «Оренбург», сообщает Vprognoze.ru, не смог удовлетворить запросы игрока.

И Мендес останется в своём нынешнем клубе, за который выступает с 2022 года. Тогда он перербрался в Москву, напомним, из чилийского клуба «Эспаньола». Но в нынешнем сезоне пока что не выходил на поле в составе ЦСКА.

«Армейский» клуб занимает сейчас пятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.