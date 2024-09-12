Станкович ответил, готов ли принять Мостового на стажировку в «Спартак»

Сербский специалист Деян Станкович, который занимает пост главного тренера московского «Спартака», заявил о готовности пригласить на стажировку Александра Мостового.

«Готов ли принять Александра Мостового на стажировку? Конечно, готов его принять. Мои двери открыты для Мостового, если он хочет», - передает слова Станковича «РБ Спорт».

Сербский тренер возглавил «красно-белых» перед стартом нынешнего сезона. Под руководством Станковича «народная команда» с 14 баллами располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ. Московский клуб отстает от лидирующего «Зенита» на три очка.