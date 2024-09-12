Осинькин объяснил, зачем «Крылья Советов» подписали Песьякова

Рулевой самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в разговоре с журналистами высказался об игре голкипера команды Сергея Песьякова.
«Сергей - довольно стабильный вратарь. В организации нашей игры очень важна роль голкипера и его умение играть ногами. Песьяков и в человеческом плане нам подходит. Он по своей натуре лидер», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».
После семи туров Российской премьер-лиги «Крылья Советов» набрали шесть баллов и занимают десятое место в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата страны самарский коллектив на выезде сыграет против казанского «Рубина».
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