«Локомотив» в шаге от подписания защитника из Испании

Защитник испанской «Альмерии» Сесар Монтес успешно прошел медицинский осмотр перед трансфером в московский «Локомотив», об этом рапортуют журналисты Fox Sports.

Ранее в прессе сообщалось, что стороны официально оформят сделку в четверг, 12 сентября.

27-летний защитник выступает за испанский коллектив с сентября 2023 года. Сесар провел за «Альмерию» 23 поединка во всех турнирах. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в три миллиона евро.

После семи туров Российской премьер-лиги «железнодорожники» набрали 15 баллов. Подопечные Михаила Галактионова занимают третье место в турнирной таблице.