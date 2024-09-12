Лебеденко - о Кокорине: «Безумные контракты, но проявить себя не смог»

Экс-игрок московского «Торпедо» Игорь Лебеденко высказался о карьере бывшего нападающего «Спартака» и «Зенита» Александра Кокорина.
«Большие зарплаты сказываются на футболистах? Да. Главный пример - Кокорин. У него были безумные контракты. Это один из самых талантливых ребят, но проявить себя не смог. Только 1-2 сезона можно занести в актив», - передает слова Лебеденко «Чемпионат».
Кокорин в настоящий момент выступает в чемпионате Кипра за «Арис». В составе национальной сборной России нападающий провел 47 поединков, в которых записал на свой счет 12 забитых мячей.
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