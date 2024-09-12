Лебеденко - о Кокорине: «Безумные контракты, но проявить себя не смог»

«Большие зарплаты сказываются на футболистах? Да. Главный пример - Кокорин. У него были безумные контракты. Это один из самых талантливых ребят, но проявить себя не смог. Только 1-2 сезона можно занести в актив», - передает слова Лебеденко «Чемпионат».