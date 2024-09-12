Эменике: «Спартак» выиграет Лигу чемпионов»

Экс-форвард московского «Спартака» Эммануэль Эменике считает, что в будущем «красно-белые» могут стать победителями Лиги чемпионов УЕФА.

«Надеюсь, «Спартак» как можно быстрее вернётся в Лигу чемпионов. Я верю, что однажды «Спартак» выиграет Лигу чемпионов. В один день клуб добудет этот трофей», - приводятся слова Эменике на страницах «Чемпионата».

Напомним, что российские клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в еврокубках.

В текущем сезоне Премьер-лиги «Спартак» набрал 14 баллов после семи туров. Подопечные Деяна Станковича располагаются на четвертом месте, отставая от лидирующего «Зенита» на три очка.