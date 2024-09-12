Экс-игрок «Спартака» отреагировал на уход Соболева в «Зенит»

Экс-нападающий московского «Спартака» Павел Яковлев прокомментировал недавний переход форварда Александра Соболева в петербургский «Зенит».
«Спокойно отношусь к переходу Соболева. Саня принял такое решение. В любом случае, были моменты нервяка, которые никому на пользу не шли. Ну, всё состоялось, поэтому Соболеву удачи», - приводятся слова Яковлева на страницах «Советского Спорта».
Напомним, что Соболев пополнил ряды «Зенита» в летнее трансферное окно, перейдя из «Спартака». 27-летний центрфорвард заключил с петербургским клубом трехлетнее трудовое соглашение с возможностью продления на один сезон.
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