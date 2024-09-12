Экс-игрок «Спартака» отреагировал на уход Соболева в «Зенит»

«Спокойно отношусь к переходу Соболева. Саня принял такое решение. В любом случае, были моменты нервяка, которые никому на пользу не шли. Ну, всё состоялось, поэтому Соболеву удачи», - приводятся слова Яковлева на страницах «Советского Спорта».