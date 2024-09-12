«Зениту» точно «не светит» лёгкая победа в чемпионате России: факторы, влияющие на это

«Зенит» лихо стартовал в новом сезоне Российской премьер-лиги, однако спустя несколько туров забуксовал и на время даже лишился лидерства в таблице. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, сможет ли команда Сергея Семака легко добиться очередного чемпионского титула.

Старт сезона

Первые три матча нового сезона чемпионата России «Зенит» выиграл с серьёзным преимуществом, забив по четыре мяча «Крыльям Советов» и «Рубину», а также накидав пятерку «Ростову». Кроме того, «сине-бело-голубые» одержали крупную победу над «Факелом» (3:0) в Кубке России. Казалось, что «Зенит» катком пройдётся по всей лиге в год своего столетия, однако в первом же матче против команды высокого уровня у «Зенита» возникли проблемы.

Потеря Вендела и Глушенкова

В четвёртом туре РПЛ «Зенит» принимал на своём поле московское «Динамо». Игра между командами тоже завершилась победой санкт-петербургской команды, но эта победа была добыта с большим трудом. В самом начале второго тайма травму получил ключевой игрок центра поля «Зенита» Маркус Вендел, который был вынужден пропустить следующий матч чемпионата против «Химок».

Первая потеря очков «Зенитом» неожиданно для всех состоялась как раз в игре с «Химками», где «сине-бело-голубые» лишились ещё одного важнейшего игрока атаки — Максима Глушенкова. В итоге «Зенит» не смог на выезде одолеть «Химки», и матч завершился со счётом 1:1.

Дальше ещё интереснее. 24 августа в Санкт-Петербург приехал московский «Спартак», который по всем статьям переиграл команду Сергея Семака, но не смог добиться заветной победы (0:0). Спустя несколько дней «Зенит» потерпел первое поражение в сезоне, уступив в Кубке России «Акрону» (1:1, 5:4 – по пенальти).

Прошлый сезон

Прошлый сезон Российской премьер-лиги показал, что «Зенит» уже не тот. Это не та грозная сила, у которой очень тяжело было отнять очки. Некоторые легионеры потеряли мотивацию, а другие так и не смогли по-настоящему себя проявить. Достаточно выпасть из игры Венделу или Клаудиньо, как тут же у «Зенита» начинаются проблемы.

Напомним, в прошлом сезоне «Зенит» добыл чемпионский титул только в последнем туре, опередив «Краснодар» на одно очко. И если в мае соперники не воспользовались осечками петербуржцев, то в новом сезоне подопечным Семака может уже не повезти.

Конкуренты

В прошлой кампании за золотые медали вместе с «Зенитом» боролись «Краснодар» и «Динамо». Сейчас «бело-голубые» не радуют своих поклонников, но зато подтянулись другие! Блестящий старт выдала молодёжь «Локомотива», а также неплохо стартовал обновлённый «Спартак». Если «железнодорожники» находят какие-то внутренние резервы, то команда Деяна Станковича продолжает закупку легионеров. Что из этого получится, можно будет узнать ближе к зиме, но пока «Спартак» точно находится в числе претендентов на чемпионство.

Будет ли борьба?

Безусловно! Конкурентами «Зенита» в борьбе за трофей точно будут «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив». Со временем могут подтянуться ещё «Динамо» и ЦСКА, но пока у клубов есть некоторые проблемы. В текущем сезоне у подопечных Семака не получится легко забрать чемпионский титул, да и не факт, что получится в принципе. «Спартак» очень серьёзно настроен испортить «Зениту» празднование столетия и уже вложил приличную сумму денег в новых игроков, да и дерзкая молодёжь «Локомотива» хочет показать, что не только бразильцы могут делать разницу на поле.

Дмитрий Миляев