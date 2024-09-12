Эменике: «Спартак» - главный клуб в моей карьере»

«Прекрасные эмоции, наконец-то сыграл на этом стадионе. «Спартак» - главный клуб в моей карьере. Всегда вспоминаю период работы с Карпиным. Он ко мне очень хорошо относился и был как отец», - передает слова Эменике «Чемпионат».