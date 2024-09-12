Эменике: «Спартак» - главный клуб в моей карьере»

Экс-форвард московского «Спартака» Эммануэль Эменике назвал российский клуб главным в своей карьере.
«Прекрасные эмоции, наконец-то сыграл на этом стадионе. «Спартак» - главный клуб в моей карьере. Всегда вспоминаю период работы с Карпиным. Он ко мне очень хорошо относился и был как отец», - передает слова Эменике «Чемпионат».
Напомним, что нигерийский нападающий выступал за «красно-белых» с 2011 по 2013 год.
В среду, 11 сентября, состоялся Матч звезд «Спартака». Команда Романцева отпраздновала победу над командой Станковича со счетом 3:2.
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