Илич высказался о Лионеле Месси

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич поделился мнением об аргентинском нападающем Лионеле Месси, ныне выступающем за американский клуб «Интер Майами».
«Он был рожден, чтобы быть лучшим в мире. Все, что Месси делает на поле, просто гениально. Для меня он один из лучших футболистов в истории», - передает слова специалиста «Чемпионат».
Месси играет в МЛС с лета прошлого года. До переезда в «Интер Майами» 37-летний аргентинец защищал цвета каталонской «Барселоны» и французского «ПСЖ». Трудовое соглашение Лионеля с американским коллективом рассчитано до конца декабря 2025 года. Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.
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