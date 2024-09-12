Зиньковский поделился впечатлениями от Матча звёзд «Спартака»

«Отличная атмосфера, всё в состоянии праздника. Много звёзд, много легенд клуба. Я вживую посмотрел на Егора Титова и на остальных. Очень доволен! Титов в порядке! Думаю, что все видели», - приводит слова Зиньковского «Чемпионат».