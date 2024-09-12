Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский поделился впечатлениями от Матча звёзд «Спартака». Встреча состоялась 11 сентября.
«Отличная атмосфера, всё в состоянии праздника. Много звёзд, много легенд клуба. Я вживую посмотрел на Егора Титова и на остальных. Очень доволен! Титов в порядке! Думаю, что все видели», - приводит слова Зиньковского «Чемпионат».
Поединок между командами Романцева и Станковича состоялся на стадионе «Лукойл Арена». Подопечные Романцева одержали победу в результативном матче со счетом 3:2.
В текущем розыгрыше РПЛ «Спартак» занимает четвертое место.
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