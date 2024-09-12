Мечта Галицкого об 11 воспитанниках осталась мечтой: сколько «Краснодар» воспитал игроков для РПЛ

Продолжаем исследовать количество воспитанников ведущих команд, играющих в РПЛ, и поговорим об академии «Краснодара»

Президент «быков» Сергей Галицкий когда-то говорил, что мечтает о том, чтобы в составе «Краснодара» вышли 11 воспитанников. Сейчас до этого, конечно, очень далеко, но академия работает прекрасно, чего стоит только летний отъезд Матвея Сафонова в «ПСЖ». Его оперативно заменил другой воспитанник – Станислав Агкацев, также за «Краснодар» в этом сезоне уже сыграли Эдуард Сперцян, являющийся капитаном, и Александр Черников. А вот Георгий Арутюнян пока выходил на поле только в Кубке. Александр Кокшаров восстанавливается после непростой травмы.

Сразу трое воспитанников «Краснодара» сейчас в «Зените», причём двое из них вратари. И если Евгений Латышонок – твёрдый игрок основы в чемпионате, то Денис Адамов выходит в Кубке. Примечательно, что они вообще одногодки и конкурировали ещё в академии. Также за «Зенит» выступает и Сергей Волков, получивший накануне тяжёлую травму. За «Локомотив» уже 3 гола забил Дмитрий Воробьев, за «Спартак» выходит Данил Пруцев, который был в академии «быков», но выпускался уже из «Чертаново». А в составе «Динамо» играет Даниил Фомин – один из первых воспитанников академии быков в РПЛ.

Двое воспитанников академии «Краснодара» сейчас в «Ростове». Николай Комличенко забил 3 мяча, а вот Даниил Уткин отличиться в чемпионате пока не сумел. Восстанавливается в «Пари НН» Илья Жигулёв – первый воспитанник «Краснодара», сыгравший в РПЛ. Также в академии какое-то время был Валерий Царукян, а Данила Ведерников её окончил, но пока выходил только в Кубке страны. За «Химки» сыграл Олег Исаенко, какое-то время в академии был Кирилл Капленко, а вот голкипер Никита Кокорев выходил пока только в Кубке России. Несколько игр за «Акрон» отыграл Владимир Хубулов. В составе «Факела» 5 матчей провёл Вячеслав Якимов.

Получается, в этом сезоне в РПЛ сыграли 12 воспитанников «быков». Неплохой результат, с учётом того, что первому воспитаннику, сыгравшему в РПЛ, Илье Жигулёву всего 28 лет. Есть уверенность, что с каждым годом в лиге будет всё больше воспитанников «Краснодара», но очень хотелось бы, чтобы их было больше непосредственно в главной команде.

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Сергей Румянцев