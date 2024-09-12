Осинькин высказался о подписании Сергеева в «Крылья Советов»

Наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о переходе в команду нападающего Ивана Сергеева из петербургского «Зенита».
«Мы очень ждали Сергеева. И за те пять дней, что Ваня находится в команде, он показал, что пришел сюда играть, а не отбывать номер! Видно, что получает удовольствие от тренировок», - передает слова главного тренера команды «Спорт-Экспресс».
Сергеев сменил «Зенит» на «Крылья Советов» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила два миллиона евро. Нападающий заключил с петербургским клубом трудовое соглашение, рассчитанное до июня 2027 года.
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