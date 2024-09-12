Юран - о будущем: «Руки чешутся!»

Российский специалист Сергей Юран в беседе с журналистами высказался касательно своего будущего.

«С моим будущим все нормально. Увидим у руля? Руки чешутся!» - приводятся слова наставника на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что последним местом работы Юрана был «Пари НН». В конце апреля нижегородский клуб отправил специалиста в отставку.

Ранее в своей тренерской карьере Сергей также возглавлял «Химки», «СКА-Хабаровск», «Балтику», «Сибирь», «Шинник», «Локомотив» из Астаны и другие клубы.

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