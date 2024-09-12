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Юран - о Соболеве: «Не думаю, что «Спартак» потерял что-то сверхъестественное»

12 Сентября 2024 • 09:07 Комментировать

Экс-футболист московского «Спартака» Сергей Юран в беседе с журналистами высказался о трансфере нападающего Александра Соболева в петербургский «Зенит».

«У болельщика есть свое мнение. И мнение нужно уважать. В свое время я переходил из «Бенфики» в «Порту», это было принципиально. Не думаю, что «Спартак» потерял что-то сверхъестественное», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Соболев перешел в «Зенит» из московского «Спартака». 27-летний центрфорвард заключил с петербургским клубом трехлетнее трудовое соглашение с опцией продления на один сезон. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Александр провел всего один поединок.

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