Юран - о Соболеве: «Не думаю, что «Спартак» потерял что-то сверхъестественное»

Экс-футболист московского «Спартака» Сергей Юран в беседе с журналистами высказался о трансфере нападающего Александра Соболева в петербургский «Зенит».

«У болельщика есть свое мнение. И мнение нужно уважать. В свое время я переходил из «Бенфики» в «Порту», это было принципиально. Не думаю, что «Спартак» потерял что-то сверхъестественное», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Соболев перешел в «Зенит» из московского «Спартака». 27-летний центрфорвард заключил с петербургским клубом трехлетнее трудовое соглашение с опцией продления на один сезон. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Александр провел всего один поединок.