Осинькин ответил на слухи об интересе «Крыльев Советов» к Дзюбе и Соболеву

Наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал слухи, которые связывали клуб с нападающими Александром Соболевым и Артёмом Дзюбой.
«И Соболева к нам сватали, и Дзюбу. Соболева нам никто не предлагал! Поэтому мы никогда и не рассматривали его кандидатуру. А когда уже шли переговоры с Сергеевым, в прессе всплыла фамилия Дзюбы», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Соболев в летнее трансферное окно перешел из московского «Спартака» в петербургский «Зенит». Дзюба сейчас является свободным агентом. Его последним клубом был столичный «Локомотив».
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