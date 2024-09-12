Осинькин ответил на слухи об интересе «Крыльев Советов» к Дзюбе и Соболеву

«И Соболева к нам сватали, и Дзюбу. Соболева нам никто не предлагал! Поэтому мы никогда и не рассматривали его кандидатуру. А когда уже шли переговоры с Сергеевым, в прессе всплыла фамилия Дзюбы», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».