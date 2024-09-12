Батраков - о встрече с Карпиным: «Рука немного дрожала»

«Просто поздоровались, когда стояли вместе с командой. Рука дрожала? Немного. Потом в тренажёрном зале Валерий Георгиевич подошёл и в шутку сказал, что тут мне надо побольше поработать», - передает слова футболиста «РБ Спорт».