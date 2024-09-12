Батраков - о встрече с Карпиным: «Рука немного дрожала»

Хавбек столичного «Локомотива» Алексей Батраков рассказал о первой встрече с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
«Просто поздоровались, когда стояли вместе с командой. Рука дрожала? Немного. Потом в тренажёрном зале Валерий Георгиевич подошёл и в шутку сказал, что тут мне надо побольше поработать», - передает слова футболиста «РБ Спорт».
Напомним, что на прошлой неделе сборная России провела гостевой спарринг с национальной командой Вьетнама. Подопечные Карпина отпраздновали крупную победу в Ханое со счетом 3:0. У сборной был еще запланирован матч против Таиланда, но встречу отменили из-за плохой погоды.
Бан пользователя