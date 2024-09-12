Глушаков обратился к Промесу

Бывший полузащитник «Спартака», а ныне футболист подмосковных «Химок» Денис Глушаков обратился посредством социальных сетей к своему экс-одноклубнику Квинси Промесу.

«Не грусти, брат, ещё сыграем. Если не в футбол, то на пианино», - говорится в публикации хавбека.

Напомним, что на прошлой неделе было объявлено о переходе Промеса в клуб «Дубай Юнайтед». 32-летний нидерландский футболист подписал трудовое соглашение до лета следующего года.

Промес провел за «Спартак» 235 поединков. Нападающий записал на свой счет 114 забитых мячей и 59 результативных передач.