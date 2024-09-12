Хомуха оценил шансы Соболева сыграть с ЦСКА

Экс-футболист Дмитрий Хомуха поделился мнением о возможном появлении форварда Александра Соболева в составе петербургского «Зенита» на матч восьмого тура РПЛ с московским ЦСКА.

«Если Соболев и получит игровое время, то это будет небольшой промежуток. На эмоциях в первом матче он сможет сыграть минут 20. Сейчас он физически не готов играть в стартовом составе», - передает слова Хомухи Legalbet.

Матч ЦСКА и «Зенита» состоится в субботу, 14 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Соболев перешел в «Зенит» из московского «Спартака» в летнее трансферное окно.